Общество

Как восстановить обоняние после коронавируса, рассказал отоларинголог

Для «возвращения» обоняние после коронавируса необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу. Об этом, как сообщает РБК, заявил врач-отоларинголог центра MedSwiss Абдулло Ходжаев.

«Нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Обеспечить влажность воздуха в помещении», - отметил он.

В РФ всего зафиксирован 1 513 877 случаев заболевания коронавирусом, из них новых — 16 710. За сутки умерли 229 человек, за весь период — 26 050. В мире зафиксировано более 8,5 млн случаев диагностирования коронавируса.