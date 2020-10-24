Общество

Полицейских и водителей приглашают на службу в псковскую Росгвардию

Управление Росгвардии по Псковской области приглашает граждан на службу в подразделения вневедомственной охраны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

На должности полицейского и полицейского-водителя требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Необходимо наличие водительского удостоверения категории «В». Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах РФ.

Вакансии есть в следующих филиалах отдела вневедомственной охраны:

МОВО «Опочецкое»

МОВО «Псковский»

МОВО «Великолукский»

МОВО «Дедовичское»

ОВО по Порховскому району

МОВО «Пушкиногорское».

Граждане, принятые на службу, пользуются бесплатным медицинским обслуживанием, застрахованы государством, добавили в ведомстве.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (8112) 99-90-19, (8112) 59-25-32.