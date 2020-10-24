Общество

45% псковичей не будут сообщать в полицию о нарушениях масочного режима

Почти 45% опрошенных псковичей отрицательно относятся к призыву сообщать в полицию о нарушениях масочного режима. «Зачем культивировать в народе "стукачество"?» - считают они.

Как следует из опроса, проведенного на сайте Псковской Ленты Новостей, 23,4% уверены, что маски бесполезны. А вот 13,7% респондентов поддерживают призыв сообщать в полицию о нарушениях масочного режима, но сами жаловаться ни на кого не планируют.

9,2% высказали мнение, что бороться с пассажирами без масок должны водители и кондукторы автобуса, а не другие пассажиры.

Намерены сообщить в полицию о нарушителях режима 6% псковичей, а 1% опрошенных могли бы указать на нарушителя только за вознаграждение.

1,7% респондентов высказались, что по данному вопросу они не имеют четкой позиции и им все равно.

Отметим, в опросе приняли участие 696 человек.

Следующий опрос уже на сайте ПЛН в разделе «Опросы».