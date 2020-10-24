Общество

Профилактические рейды проведут на железной дороге в Пскове

Оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность» пройдет с 26 октября по 4 ноября в Пскове и области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Цель мероприятия - предупреждение и пресечение беспризорности и безнадзорности среди несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта, профилактика детского травматизма, пресечение и профилактика правонарушений несовершеннолетних в период проведения осенних каникул.

Последние факты травмирования поездом подростков в Псковской области были зарегистрированы 1 сентября 2019 года и 15 июля 2020 года.

1 сентября 2019 года на станции Черняковицы Псковского района несовершеннолетний 2004 года рождения нарушил требования безопасного поведения и был травмирован грузовым составом. Подросток двигался на велосипеде по тропинке вдоль железнодорожных путей и не услышал приближающегося поезда. С рвано-скальпированной раной правого плеча, ушибами и ссадинами конечностей он был госпитализирован в реанимацию областной детской клинической больницы.

15 июля 2020 года года на расстоянии 50 метров от железнодорожного переезда «Насва - Назимово» в Новосокольническом районе было обнаружено тело несовершеннолетнего, который по характеру травм, обнаруженных на теле, был травмирован подвижным составом.

Для реализации профилактической операции сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте будут проводить рейды на объектах железнодорожного транспорта города Пскова и области.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что на железной дороге запрещается: