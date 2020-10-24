Общество

Основная часть заражений COVID-19 в Великих Луках происходит в семьях - Николай Козловский

Эпидемиологическая ситуация в Великих Луках непростая, но она находится под контролем, в том числе под личным контролем со стороны главы города Николая Козловского. Об этом он сам сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Городская власть, Роспотребнадзор, медицинские учреждения города делают все для того, чтобы остановить дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции», - заверил он.

По словам Николая Козловского, статистика сегодня показывает, что основная масса заражений COVID-19 в Великих Луках происходит в семьях. «Такая тенденция идет по всей стране. Несмотря на то, что сегодня Великие Луки более подготовлены, чем весной, я все же обращаюсь к великолучанам и гостям нашего города с призывом соблюдать установленные указом губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым требования: ношение масок в общественных местах, перчаток, социальная дистанция, мытье рук и все требования, связанные с дезинфекцией. Я уверен, что с вашей ответственностью мы сможем победить эту инфекцию», - заявил он.

Градоначальник напомнил, что 14 октября в Великих Луках открылся многофункциональный медицинский центр – филиал областной инфекционной больницы. Он подчеркнул, что центр на сегодняшний день уже укомплектован всеми квалифицированными кадрами и оборудован высокотехнологичным оборудованием.