Общество

В Псковской области вакантны более 300 рабочих мест для инвалидов

В Псковской области 597 работодателям установлена квота для трудоустройства инвалидов. Это определено законом Псковской области от 07.11.2012 № 1212 «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете труду и занятости.

За январь-сентябрь этого года была предусмотрена квота в количестве 1496 рабочих мест.

Согласно сведениям, полученным органами службы занятости от работодателей, по состоянию на 1 октября на предприятиях региона вакантны 318 рабочих мест для трудоустройства инвалидов.

Кроме того, в целях повышения уровня занятости молодых инвалидов в области реализуется подпрограмма «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве». Объем финансирования подпрограммы из областного бюджета в текущем году составляет 1 миллион 523 тысячи рублей.