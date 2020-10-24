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Общество

О ключевых стройках и ремонтах дорог в Великих Луках рассказал глава города

26.10.2020 12:43|ПсковКомментариев: 1

Об основных стройках и ремонтных работах в Великих Луках рассказал глава города Николай Козловский в своем Instagram-аккаунте.

«Погода позволяет нам интенсивно вести ремонтные работы на дорогах, тротуарах, дворовых территориях. В этом году многое сделано по ремонту дорог: отремонтированы участки на проспекте Ленина и улице Ставского, отремонтирована трасса, которая примыкает к улицам Тимирязева и Винатовского. Сегодня ведутся ремонтные работы на улице Малышева, где в ближайшее время рабочие начнут укладывать основной асфальтобетонный слой», - сообщил он.

Также, по его словам, ведутся ремонтные работы на улице Заслонова, что позволит обеспечить подъезд к новой строящейся школе, и участка дороги, который примыкает к улице Дружбы - он позволит обеспечить подъезд к новому детскому саду на этой улице.

«Продолжается ремонт дворовых территорий. На сегодняшний день отремонтировано 29 дворов. На пяти продолжаются работы. Работы ведутся в хорошем темпе, и нас это удовлетворяет», - добавил Николай Козловский.

Продолжаются работы в Великих Луках и по обустройству общественных территорий. «Наш город участвует в национальном проекте "Благоустройство современной городской среды". По этому проекту уже обустроено несколько детских многофункциональных центров, в частности, на улицах Энгельса и Гагарина. Такая же работа продолжается на улице Ботвина. Еще два многофункциональных детских спортивных центра появятся на улицах Щорса и Дружбы», - поделился глава Великих Лук.

Он также сообщил, что заканчивается строительство детского сада на улице Заслонова. Подрядчик завершает отделочные и малярные работы, благоустройство территории, обустройство забора. В ближайшее время садик будет готов к эксплуатации.

 

 

 

 

«Хорошими темпами ведется и строительство детского сада на 140 мест на улице Дружбы, где рабочие сегодня занимаются кровельными работами, утеплением фасада, установкой дверей, монтажом вентиляции и параллельно обустраивают прилегающую территорию», - отметил Николай Козловский.

Еще один объект, на котором он заострил внимание, - это готовящийся к открытию кванториум при управлении образования на улице Дружбы, 31. Там заканчиваются ремонтные работы в помещениях, ведутся пуско-наладочные работы лифтового оборудования, устанавливается оборудование в кабинетах и лабораториях.

«Параллельно специалисты технопарка уже ведут обучение в дистанционном режиме. Такой технопарк появился в Великих Луках благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Для нас это очень важный социальный объект, потому что мы сможем получить более квалифицированные кадры. Для наших предприятий, для нашей промышленности это в свою очередь означает дальнейшее развитие и экономики, и социальной сферы города», - заключил Николай Козловский.

Теги: #великие луки #ремонт дорог #строительство
Источник: Псковская Лента Новостей
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