Общество

Детский омбудсмен заявила о снижении рождаемости в России

Рождаемость в России снизилась почти на четверть за последние 5 лет, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«За последние 5 лет число родившихся детей снизилось на 23,7%. Это мы с вами констатируем из года в год», - сказала Кузнецова в ходе круглого стола в ОНФ, пишет РИА Новости.

Омбудсмен также отметила снижение коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину): три года назад - 1,62, в текущем году - 1,5. При этом, по ее словам, наблюдается снижение количества абортов.