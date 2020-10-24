Общество

Рождаемость в Псковской области снизилась на 8%

Общий коэффициент рождаемости в Псковской области в январе-сентябре по сравнению с прошлым годом снизился на 8% и составила 8 человек на каждую тысячу населения. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

По оперативным данным, в январе-августе 2020 года естественная убыль в расчете на 1000 человек населения увеличилась на 14,3% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года.

Общий коэффициент смертности по области увеличился на 2,9% и составил 17,6 умерших на каждую тысячу населения. В целом по области число умерших в 2,2 раза превысило число родившихся, в городах и поселках городского типа – в 1,9, на селе - в 3,2 раза (в январе-августе 2019 года соответственно - в 2; 1,8 и 2,7 раза).

Миграционный прирост населения составил 927 человек.