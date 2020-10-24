Общество

В псковском УФСИН выбрали лучших кинологов

В псковском УФСИН выбрали лучших кинологов и служебных собак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

На базе исправительной колонии №2 в деревне Крюки Островского района состоялись соревнования по служебному многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками – представителей всех учреждений уголовно-исполнительной системы региона. В этом году из-за эпидемиологической обстановки в стране состязания прошли в усеченном формате и с ограниченным количеством участников.

Всего в соревнованиях приняло участие 11 специалистов-кинологов и их четвероногих напарников, 7 из которых - общерозыскного профиля и 4 -специального, по поиску и обнаружению наркотических и психотропных веществ. Первой категории предстояло проявить мастерство в выборке вещи, при обыске местности и на транспортном средстве. Вторая группа состязалась в поиске имитатора наркотического вещества, спрятанных ухищренным способом в автобусе, в помещении и багаже.

Кроме того, кинологи вместе со своими помощниками продемонстрировали мастерство в общем курсе дрессировки, прохождении полосы препятствий, а также охране самого кинолога.

В итоге третий результат по общерозыскному профилю показала Жанна Александрова со своей помощницей – немецкой овчаркой Азарой (СИЗО-1), второе – Алексей Семенов и его немецкая овчарка по кличке Норд (ИК-2), лучшей парой были признаны Станислав Федоров и его бельгийская овчарка Хантер (отдел по конвоированию).

Среди специальных собак по поиску и обнаружению наркотических веществ «бронзу» завоевал Олег Абрамов и его помощник – русский спаниель Бейлиз (ИК-3), второе место заняли Полина Иванова и ее служебная собака породы бордер-колли по кличке Бренди (СИЗО-1) и первое место по праву заняли Анжела Алексеева со своим русским спаниелем Рокси (ИК-5).

Начальник отдела организации службы охраны УФСИН по региону Александр Филиппов и начальник кинологической службы пенитенциарного ведомства Сергей Чечетов наградили победителей и призеров соревнований дипломами, а победителям в своих категориях вручили переходящие кубки.