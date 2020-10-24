Общество

МТС подключает розничные магазины партнеров к системе быстрых платежей

МТС запустила для розничных магазинов прием платежей по QR-коду в системе быстрых платежей Банка России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МТС.

Предприниматели могут принимать электронные платежи без использования дополнительного оборудования с комиссией 0,4% или 0,7%. Пользователи получили возможность расплатиться безналичным способом в магазинах, которые постоянно или временно не принимают оплату картой. Подключить прием платежей по QR-коду могут корпоративные клиенты любого банка, который работает напрямую с МТС Кассой или интегрирован с сервисом приема платежей и системой лояльности invoice.su.

«Система быстрых платежей Банка России позволяет магазинам принимать оплату банковскими картами удобно, легально и без дополнительных затрат на оборудование. Предприниматели могут сэкономить около 1% на комиссии за эквайринг. Мы разработали функцию приема платежей по QR-коду на кассе, открытую клиентам любого банка, который присоединится к нашему сервису. По данным последних исследований, оплата по QR-кодам будет популярной среди покупателей – более 80% россиян уже готовы так рассчитываться за покупки», — прокомментировал генеральный директор МТС кассы Максим Исаев.

Для любых торговых точек комиссия за платежи по QR-кодам не превышает 0,7% – такое ограничение установил Центральный Банк РФ. Прием QR-платежей через онлайн-кассу МТС не требует дополнительного оборудования, как смартфон с банковским приложением или эквайринговый терминал, – понадобится только «умная» касса. Предприниматели могут подключить оплату через Систему быстрых платежей в личном кабинете онлайн-кассы. При расчете с покупателем QR-код отображается на экране смарт-терминала кассы. Клиент сканирует код смартфоном и оплачивает товар с помощью приложения своего банка.

В решение интегрирована программа лояльности от сервиса invoice.su, которая поможет предпринимателям мотивировать покупателей выбирать оплату по QR-коду. При подключении программы за каждую оплату товаров через СБП клиенту начисляются бонусы на следующую покупку в любой торговой точке-участнике программы.