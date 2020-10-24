Общество

Себежская школа допустила нарушения при обеспечении детей бесплатным питанием

Нарушения в сфере обеспечения школьников бесплатным питанием выявлены в Себежской средней школе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки установлено, что положения СанПиН 2.4.5.2409-08 соблюдаются в школе не всегда. Так, на момент проверки питание 472 учащихся образовательного учреждения осуществляется более чем в три перемены, поскольку площадь обеденного зала позволяет одновременно разместить не более 66 детей. При обеденном зале имеется лишь одно электрополотенце, несмотря на требование о наличии не менее двух.

Примерные 10-невные меню для учеников с 7 до 11 и с 11 до 18 лет не соответствуют требованиям санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах.

В адрес директора школы внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений и наказания виновных.