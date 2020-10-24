Общество

Дмитрий Быстров о коронавирусе, дорогах и экотехнопарке

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гостем студии стал глава Островского района Дмитрий Быстров. Ведущие эфира Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова обсудили с ним ситуацию с коронавирусной инфекцией, ремонт дорог, реконструкцию цепных мостов, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительство экотехнопарка.

О коронавирусе

Константин Калиниченко: Как обстоят дела с коронавирусом в Островском районе? Есть ли очаги? И есть ли поводы для оптимизма?

Дмитрий Быстров: Повод для оптимизма всегда должен быть. Надо верить в лучшее. Мы четвертый муниципалитет после Псковского района и двух наших городских округов. Соответственно, численность заболевших пропорциональна, мы находимся на четвертом месте.

Действующих очагов у нас, к счастью, нет. Но, к сожалению, есть ежедневный прирост.

Любовь Кузнецова: Дмитрий Михайлович, сейчас Островская межрайонная больница, которая обслуживает несколько муниципалитетов, в каком режиме работает? Нет ли угрозы вновь перепрофилироваться в COVID-центр?

Дмитрий Быстров: Пока таких причин мы не видим. Все зависит и от того, как граждане себя ведут, как соблюдают ограничительные мероприятия. Не стоит забывать, что есть сезонные заболевания в октябре-ноябре. Это всегда ОРВИ, грипп и пневмонии.

Опыт перепрофилирования есть. Это хорошо. Они могут развернуть порядка 32 коек, могли в случае необходимости увеличить их количество до 50-60.

Любовь Кузнецова: Как оперативно вы отслеживаете ситуацию? Как часто собирается районный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом?

Дмитрий Быстров: Информацию мне докладывают ежедневно. Если видим, что пошел рост, то собираемся. К счастью, у нас образовательные учреждения уйдут на каникулы с 26 октября, а не как в Пскове - на неделю раньше. За время первой четверти всего 4 класса в двух образовательных учреждениях переходили на дистанционный формат обучения.

В детских садах ситуация похуже, но контролируемая. Острых проблем сейчас нет.

Константин Калиниченко: Дмитрий Михайлович, вы сказали, что многое зависит от поведения граждан в общественных местах. Островичи устали соблюдать ограничения? Для чего маска в Острове? Чтобы в магазин пустили и не выгнали? Или люди все-таки осознают необходимость ношения средств индивидуальной защиты?

Дмитрий Быстров: Большинство людей осознают. Более того, часто вижу в утренние часы, когда взрослые и пожилые люди даже поодиночке на улице идут в масках. Но бывают случаи, когда нарушают. Думаю, это есть везде. Подавляющее большинство жителей все-таки относятся к этому серьезно.

Полиция и мобильная рабочая группа администрации контролируют соблюдение масочного режима. Не скажу, что количество протоколов очень большое, но оно есть. Памятуя о том, что основное количество людей заражается в общественном транспорте, контролировать соблюдение масочного режима необходимо. Тем более у нас автобусы малой вместимости.

О дорогах

Константин Калиниченко: Очень активно реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сам проезжал по Острову, видел, что дороги делаются в достаточно большом объеме. Получилось, насколько понимаю, сделать даже что-то за счет экономии средств. Были ли проблемы в этом году с объемами, подрядчиками, с качеством выполнения работ? Или довольны реализацией этого нацпроекта в 2020 году?

Дмитрий Быстров: Беспрецедентное количество дорог сделано в городе благодаря национальному проекту. В разы превышаются объемы, которые мы могли сделать в рамках дорожного фонда.

В силу отточенности определенных действий по подготовке аукционной документации нам удалось отторговать уже практически все лимиты 2021 года. Из четырех три объекта уже будут выполнены в этом году. Более того, мы ставим амбициозную задачу. До декабря отторгуем крайний участок 2021 года. То есть у нас лимит 2021 года будет полностью выбран уже в 2020 году.

Любовь Кузнецова: Вот это вы разогнались.

Дмитрий Быстров: Нам сказали стараться. Будут поощряться те, кто успевает. Поэтому мы стараемся.

Любовь Кузнецова: А как?

Дмитрий Быстров: Есть уже отточенные вещи. Есть унифицированные технические задания областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству. И вопросов к подрядчику нет, хотя у него есть объекты на территории других муниципальных образований. Это совокупность факторов: удачное расположение муниципалитета на карте Псковской области, наличие асфальтового завода и желание руководства района сделать максимум.

Шанс, который предоставляют национальные проекты, упустить нельзя.

Любовь Кузнецова: А что же вы будете делать в 2021 году?

Дмитрий Быстров: Обещают добавить средств. Если добавят, сделаем сверх того лимита, который планировался по национальному проекту.

Любовь Кузнецова: То есть у вас и на те объекты, которые держите в уме, есть проектно-сметная документация?

Дмитрий Быстров: Если где ее нет, так мы привыкли быстро работать. И качественно. Проверки и приемка идут, поверьте, на самом высоком уровне с привлечением специалистов-дорожников, заканчивая силовыми структурами.

Любовь Кузнецова: Дмитрий Михайлович, по национальному проекту дороги делаются только в районном центре или каким-то образом удается перераспределить ресурсы, чтобы делать еще и муниципальную дорожную сеть?

Дмитрий Быстров: Мы понимаем, что останавливаться на одном городе было бы неправильно. Более того, возможности есть. Со следующего года эту дорожную сеть мы будем приводить в порядок в больших масштабах. Там есть, чем заняться.

Любовь Кузнецова: А как вы работаете со своим коллективом в плане подготовки проектно-сметной и конкурсной документации. Вы каким образом работаете: стимулируете за сверхположительные показатели или штрафуете за ошибки?

Константин Калиниченко: Может быть, просто бьете?

Дмитрий Быстров: Нет, к счастью, для коллектива! Я все-таки за диалог и конструктив.

Начнем с того, что на ошибках учатся. У нас тоже без ошибок не бывает. Например, конкурс по привокзальной площади в Острове один раз пришлось переторговывать.

Есть много организаций, которые абсолютно не занимаются строительством дорог и каких-то других объектов, они профессиональные жалобщики, и на этом зарабатывают деньги. Документация может быть хорошо подготовлена, но требования к ней меняются практически каждый день. Возможности отслеживать ежедневные изменения, откровенно говорю, нет.

Количество торгов и подготовленных технических заданий дают определенный опыт. И как результат - это нормальные торги, нормальные подрядчики.

Мы стараемся поддерживать наших специалистов. Сверхурочные у меня никто не получает. Штат не раздут, но люди получают где-то чуть больше за счет экономии. Но они и делают чуть больше - они выходят в выходные, работают в ночь, когда пишем, допустим, какие-то заявки. Стоит задача написать заявку за сутки - выходят и пишут.

Залог этой успешной деятельности зависит от заряженности коллектива. И не всегда финансовая составляющая так заряжает, как хорошее мнение населения и слова благодарности.

Любовь Кузнецова: А вы открытый глава района? К вам могут люди подойти на улице и сказать: «Дмитрий Михайлович, улицу Мира сделали, а соседнюю как же?»

Дмитрий Быстров: Подходят. И с разными вопросами. В основном подходят не благодарить. Мы этого не ждем. Подходят с какими-то проблемами, общаемся и реагируем.

Константин Калиниченко: Тем не менее, псковичи только мечтают, чтобы площадку возле псковского вокзала привели в нормативное состояние, и «Псковпассажиравтотранс» об этом мечтает, а в Острове эти работы уже в разгаре. Что там будет сделано?

Дмитрий Быстров: Асфальтируем всю привокзальную площадь, укладываем брусчаткой место высадки пассажиров. Мы делаем еще ливневую канализацию за средства местного бюджета. И должны сделать навес и освещение. Автовокзал - лицо города, и это большое дело.

О жилищно-коммунальном хозяйстве

Константин Калиниченко: Дмитрий Михайлович, вас можно поздравить. С новым котлом! У вас новый котел в центральной котельной. За чей счет банкет? Насколько понимаю, это очень недешево. Какие преимущества от нового котла получат жители города?

Дмитрий Быстров: Порядка 60% выработки всей тепловой энергии муниципального предприятия приходится на центральную котельную. Автоматика котла 1984 года глючила, а при морозе - отключалась, котел работал в одном режиме, невзирая на температуру воздуха за бортом. Естественно, приходилось отключать, налаживать автоматику. И эти отключения ни к чему хорошему не приводили.

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Поскольку цена вопроса очень серьезная, есть очень хорошая программа Фонда содействия реформированию ЖКХ, в рамках которой 60% берет на себя федеральный бюджет, а оставшееся - область, муниципалитет и муниципальное предприятие. Это не последнее мероприятие, кстати. В следующем году планируем завершить работу на котельной №4, где также установим этот котел. И была договоренность, что заявимся еще на один котел. То есть мы нашу центральную котельную полностью модернизируем. И там проблем не будет на ближайшие лет 36, я надеюсь.

Константин Калиниченко: А как стартовал отопительный сезон в районе?

Дмитрий Быстров: Стартовал планово, раньше показателей, предусмотренных постановлением №354. Изначально к отоплению подключались объекты социальной сферы, а затем - жилищный фонд.

Была рекомендация областного комитета по строительству и ЖКХ запустить отопление раньше, если в течение трех суток температура будет ниже +10. Насколько помню, мы даже этот рубеж не перешли.

Константин Калиниченко: Насколько актуальная проблема освещения улиц в Острове?

Дмитрий Быстров: Проблема, к сожалению, актуальная. У энергетиков, которые обслуживают наше уличное освещение, вышла из строя вышка. Жители, конечно, страдают, поэтому хотелось бы принести извинения. Более того, это создает неблагоприятную криминогенную обстановку.

За октябрь и ноябрь справимся с этой проблемой.

О цепных мостах

Константин Калиниченко: Уникальные цепные мосты в Острове вернулись в нормативное состояние. Довольны реализацией проекта?

Дмитрий Быстров: Конечно! Он уже на стадии завершения. Очень доволен. На каждой встрече с жителями все спрашивали про мосты.

Это не просто пешеходное сооружение, а культурная и туристическая жемчужина. Эффект от ее реставрации будет влиять на разные сферы жизни, в том числе на экономическую, налоговую составляющую.

У этих мостов хорошая история. Сам Николай I давал поручение строить их, сам приезжал на их открытие.

Сделали и набережную в рамках проекта «Россия - Латвия» с нашими партнерами из Резекне. Хотелось бы завершить этот комплекс работ расчисткой русла реки. Хотя это вещь дорогостоящая и непростая по выполнению. Хотя бы этот участок от моста с федеральной трассы и дальше хотелось бы расчистить.

Любовь Кузнецова: В Пскове начали, надеемся, и в Остров это придет.

Дмитрий Быстров: Дай Бог!

Об экотехнопарке

Константин Калиниченко: Озвучили новую территориальную схему обращения с отходами - экотехнопарк планируют строить на территории Палкинского района, достаточно близко к Островскому. Есть ли у вас какая-то тревога на этот счет? Будете ли контролировать ситуацию с экологической точки зрения? И насколько волнуются жители?

Дмитрий Быстров: У меня обращений не было точно. Конечно, всегда найдутся ресурсы и люди, которые любую ситуацию будут подогревать в ту сторону, как им нужно.

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Любой проект, тем более такой, должен проходить ряд экологических экспертиз. Но жизнь так устроена, что у нас очень много специалистов, особенно сидящих на диванах. Это инженеры, экономисты, юристы, врачи. Диву даешься! Где вы все, когда у нас обеспеченность больниц врачами 50%, когда не найти людей на производстве. Где вы все? Но дают свои какие-то оценки, суждения и все прочее.

Есть компетентные структуры, в числе которых природоохранная прокуратура и Росприроднадзор. Я думаю, они должны давать свою оценку. Я бы отдал трибуну для комментариев тем лицам, которые за это непосредственно отвечают.

Мусор тоже надо куда-то возить. Кто-то в лес возит. Простите за выражение, свиней-то много. Но мы за конструктивный нормальный подход. И у каждого решения должен быть правильный итог.