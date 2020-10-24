Общество

Союз женщин России призывает псковичей объединиться в борьбе с коронавирусом

Псковское региональное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» призывает жителей области объединиться в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила председатель регионального отделения общественной организации «Союз женщин России» Наталья Никифорова.

«Наши женщины участвуют не только в информировании, но и в доставке продуктов пожилым людям, поддерживают местных врачей, фактически, находятся в контакте с разными группами населения. Мы видим, как повсеместно ситуация усложняется. Мы - Псковское региональное отделение "Союза женщин России" - обращаемся к вам с призывом объединить все усилия в борьбе с пандемией. Не дать этому, не щадящему никого заболеванию, одержать победу над нами, нашими детьми, семьями, сломать нашу привычную жизнь, работу, учебу, отнять праздники и трудовые будни», - говорится в письме.

Авторы письма отмечают, что ситуация в Псковской области далеко не простая, идет значительный рост заболеваемости, увеличивается число тяжелобольных, немало смертельных исходов.

«Под действием этой информации многих охватывает страх. Но помочь всем нам выстоять, не заболеть, можем, в первую очередь, мы сами! Как бы хорошо ни работали наши мужественные медицинские работники, они не боги, они не в состоянии остановить эту прогрессию заболеваемости, если мы, наконец-то, не осознаем, что только наше ответственное поведение, соблюдение всех ограничений, мер профилактики – вот реальная панацея от этой беды», - заявили члены Союза женщин России.

В письме-призыве отмечается важность ношения масок всеми людьми. «Надо подчеркнуть, что вирус очень коварен, мы не знаем его отдаленных последствий, в частности, того, как он скажется на детях, еще не родившихся от переболевших родителей. И поэтому сегодня главная задача для каждого из нас: "Не переболеть, а не заболеть!". И кому, как ни нам, женщинам, решать ее», - говорится письме.

Авторы письма просят псковичей соблюдать три базовых принципа: масочный режим, социальное дистанцирование и чистые руки.

«Сегодня нам пока так предстоит жить, работать, учиться, сохранять своих детей, родителей, семьи. Мы призываем поддержать нашу акцию "Не заболеть!" общественные советы отцов, матерей, ветеранов, молодежные волонтерские организации, пенсионеров и все другие общественные организации. Женщины, пусть каждая из нас не будет равнодушной, видя, как нарушаются правила соблюдения эпидбезопасности, обязательно проявляйте свою гражданскую позицию. Так мы окажем реальную помощь и медицинским учреждениям, которые сегодня работают в условиях невероятной нагрузки. В них врачи, медсестры, санитарки находятся на передовой борьбы с коронавирусом, постоянно сопряженной с риском заболеть и даже потерять жизнь. И надо им сказать огромное спасибо от всех нас, от всего общества за их героический труд, за мужество и терпение», - заключили в региональном отделении Союза женщин России.