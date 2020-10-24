Общество

Два псковича заплатят по 3 тысячи рублей за снятую в магазине маску

Два псковича оштрафованы на 3000 рублей (каждый) за поход в магазин без маски. Об сообщается в решениях Псковского городского суда.

Так, 25 сентября в 11.30 мужчина находился в месте приобретения товаров-отделе продаж «**» в ТК «Максимус» без маски или иного заменяющего ее изделия для защиты органов дыхания. Как следует из протокола об административном правонарушении от 1 октября, посетитель магазина свою вину не признал. Он указал, что маску ему носить противопоказано, а также, что не имеется указа губернатора «на живом носителе». Судья назначил ему штраф в размере 3 000 рублей.

19 октября судья Илья Зиновьев рассмотрел аналогичное дело. Пскович 1 октября в 10.38 находился торговом зале магазина «ДНС» без маски. В судебном заседании он вину не признал, доводы составленного в отношении него протокола не оспаривал. Мужчина пояснил, что снял маску, так как она мешала ему разговаривать по телефону. Назначен штраф в размере 3 000 рублей.

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Добавим, всего 19 октября Псковский городской суд рассмотрел 13 дел по нарушениям, предусмотренным частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.