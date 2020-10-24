Общество

«Молодежка ОНФ» помогла приюту для собак в Псковской области

Команда «Молодежки ОНФ» из Псковской области помогла собакам из приюта «Веретье». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном ОНФ.

Ребята уже в четвертый раз выезжают в одноименную деревню недалеко от Великих Лук, которая стала домом для животных, оставшихся на улице.

«Мы понимаем, насколько важно не только самим приезжать и помогать приюту, но и призывать людей идти вместе с нами. Рассказываем, что нужно привозить корм, выгуливать собак, гладить их, чтобы в животных не просыпалась озлобленность. И самое главное — необходимо искать тех, кто сможет стать верным другом и заберет собаку в уютный теплый дом. Поэтому мы активно помогаем приюту в поисках тех, кто готов забрать животных к себе», - говорит участница команды «Молодежки ОНФ» в Псковской области Анна Смирнова.

Команда привезла с собой 15 килограммов корма и столько же пачек крупы, из которой собакам сварят кашу. Также ребята помогли разобрать и убрать с территории приюта старый сарай, доски и мусор. Обустроили и уголок для персонала - принесли диван, столы и стулья.

«Очень благодарны ребятам из "Молодежки ОНФ". В очередной раз они приехали к нам с гостинцами и проделали много дел по хозяйству. Спасибо вам огромное! Приезжайте еще», - поблагодарила команду руководитель приюта для собак «Веретье» Ольга Забелина.