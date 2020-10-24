Общество

Псковичам предлагают исполнить мечту ветеранов

Жителей Псковской области приглашают присоединиться к проекту «Мечта ветеранов». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, онлайн-площадка мечтаветерана.рф рассказывает о мечтах ветеранов и помогает неравнодушным гражданам исполнять их.

«По соседству с каждым из нас проживают инвалиды и участники Великой Отечественной войны, блокадники и труженики тыла, которые нуждаются во внимании. На сайте мечтаветерана.рф можно увидеть десятки желаний участников Великой Отечественной войны. Главная цель онлайн-площадки мечтаветерана.рф - помочь собрать несбывшиеся мечты ветеранов и осуществить их совместными усилиями», - отмечают организаторы.

Чтобы стать участником проекта, нужно рассказать о мечте ветерана или помочь осуществить ту, что уже опубликована на портале. Для этого надо нажать кнопку «Осуществить мечту ветерана» и указать контактные данные, чтобы организаторы могли с вами связаться и осуществить задуманное.