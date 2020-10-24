Общество

C 29 октября изменится статус Псковской таможни

C 29 октября Псковская таможня преобразуется в таможню фактического контроля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Компетенция таможенных органов по осуществлению конкретных функций и совершению определенных таможенных операций устанавливается министерством финансов РФ.

Таможенные посты Псковской таможни будут осуществлять фактический таможенный контроль, в том числе таможенные досмотры (осмотры), наблюдения, осмотры помещений и территорий, а также совершать таможенные операции, связанные с временным хранением, помещением под таможенную процедуру таможенного транзита, завершением таможенной процедуры таможенного транзита.

Таможенные посты фактического контроля наделены полномочиями по регистрации таможенных деклараций в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами через государственную границу РФ в сопровождаемом и несопровождаемом багаже; товаров, таможенное декларирование которых осуществляется с использованием транспортных (перевозочных), коммерческих и иных документов в качестве декларации на товары; товаров, доставляемых перевозчиком в качестве экспресс-груза с использованием декларации на товары; товаров, декларируемых с применением таможенной декларации на бумажном носителе (в том числе, помещаемых под специальную таможенную процедуру); товаров, декларируемых с предоставлением лицензий (перечней) Федеральной службы технического сотрудничества России, а также товаров, перемещаемых в одной товарной партии с такими товарами.

Кроме того, в компетенции таможни фактического контроля остается таможенный контроль после выпуска товаров.