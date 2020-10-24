Общество

Минприроды и прокуратуру просят проверить законность решения нацпарка «Себежский»

Министерство природных ресурсов и экологии России и прокуратуру Псковской области просят проверить законность требований национального парка «Себежский» получать разрешение на его посещение для жителей, проживающих в границах парка.

Депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Лев Шлосберг направил обращения заместителю министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Елене Пановой и прокурору Псковской области Ивану Грибову с требованием проверить законность действий директора и других сотрудников ФГБУ «Национальный парк «Себежский», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

По мнению парламентария, это решение нарушает права неограниченного круга лиц, проживающих в более чем 60 населенных пунктах Себежского района.

Лев Шлосберг отметил, что в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», лицам, проживающим на территории национального парка, не требуется разрешение учреждения, осуществляющего управление национальным парком, или федерального органа исполнительной власти, на посещение парка.

Кроме того, в положении о национальном парке «Себежский» прописано, что на территории национального парка (за исключением заповедной и особо охраняемой зон) без соответствующего разрешения могут находиться граждане, проживающие в населенных пунктах, расположенных в границах национального парка, и их близкие родственники.

«Живет человек в какой-нибудь деревушке. Напротив его дома - лес. Чтобы ему туда попасть, согласно указанию Надежды Подоплекиной (директор национального парка «Себежский» - ред.), теперь нужно идти, искать сотрудников, которые могут выдать разрешение. А парк у нас 28 на 34 километра», - прокомментировал бывший заместитель директора национального парка «Себежский» по лесохозяйственной деятельности, себежанин Михаил Кубрышко.

По его словам, такая мера объясняется тем, что необходимо учитывать количество посетителей и регулировать нормы рекреационной нагрузки на экосистемы, равномерно распределять потоки посетителей. «Но мы ведь не посещаем парк, мы здесь живем!» - подчеркнул Михаил Кубрышко.