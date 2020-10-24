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Общество

Путин учредил почетное звание «Заслуженный судебный пристав РФ»

26.10.2020 17:10|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий почетное звание «Заслуженный судебный пристав РФ». Как передает РИА Новости, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что почетное звание присваивается высококвалифицированным работникам органов принудительного исполнения России за личные заслуги.

Звание «Заслуженный судебный пристав РФ» присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности представленного к награде лица и при наличии у него наград федерального органа госвласти или органов госвласти российских регионов.

Теги: #судебные приставы
Источник: Псковская Лента Новостей
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