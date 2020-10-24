Общество

Псковичка оплатила долг в 624 тысячи рублей, чтобы продать дом

Жительница Пскова оплатила долг в 624 тысячи рублей после вынесения постановления о запрете на проведение регистрационных действий в отношении недвижимого имущества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФССП по Псковской области.

В отделении судебных приставов Пскова №1 на исполнении находилось сводное исполнительное производство в отношении гражданки, которая по решению суда обязана выплатить взятые по нескольким кредитным договорам денежные средства в размере 624 тысяч рублей.

В рамках исполнительного производства судебным приставом, помимо прочих мер принудительного характера, вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении принадлежащих ей на праве собственности земельного участка с домом и квартиры.

Псковичка захотела оформить сделку купли-продажи земельного участка с домом, но продать свое имущество не смогла. Запрет на регистрационные действия сделать это не позволил.

Чтобы сделка купли-продажи состоялась и была проведена в регистрирующих органах, должница была вынуждена оплатить имеющиеся долги. Задолженность в 624 тысячи рублей оплачена в полном объеме. Таким образом, запрет на регистрационные действия с недвижимостью мотивировал должницу к принятию мер по погашению кредитного долга.