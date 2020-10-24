Общество

14 классов в пяти школах Псковской области закрыты на карантин

По состоянию на 23 октября 14 классов в пяти школах Псковской области закрыты на карантин. Об этом сообщает телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».

В Пскове продолжается вторая неделя школьных каникул. Также традиционные осенние каникулы начались в большинстве школ в районах.

«Напоминаем, что во время каникул рекомендуется ограничить социальные контакты, избегать массовых мероприятий и еще раз напомнить детям о необходимости соблюдения всех мер безопасности. Сейчас особенно важно не допустить распространения инфекции», - отмечается в сообщении.