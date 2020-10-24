Общество

Посетительница магазина в Гдове объяснила отсутствие маски шалостью ребенка

1000 рублей штрафа заплатит безработная гдовичка, зашедшая без маски в магазин с двумя детьми. Об этом сообщается в решении на сайте Гдовского районного суда.

До начала судебного заседания поступило обращение, в котором посетительница магазина указывает, что находилась не в самом магазине, а при входе в него. По ее словам, сложилась экстренная ситуация, ее ребенок побежал в магазин, а она - за ним. Женщина заверила, что маска была у нее с собой и намерений находиться в магазине без средства индивидуальной защиты не было. Также она обратила внимание на то, что сотрудник полиции не предъявил служебного удостоверения.

Участковый уполномоченный полиции рассказал, что женщина клала в пакет яблоки и рядом с ней находились двое несовершеннолетних детей. Он зафиксировал нарушение с помощью фотокамеры. При составлении протокола посетительница магазина с выявленными нарушениями согласилась, пояснила, что забыла надеть маску.

В итоге ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Такой же штраф заплатит мужчина за посещение без маски городского рынка.

Также рассмотрено дело в отношении пенсионера, который тоже находился на объекте розничной торговли без маски. В судебном заседании мужчина с протоколом об административном правонарушении согласился. Пояснил, что всегда в магазин ходит в маске, и первый случай, когда он забыл ее надеть. Назначено наказание в виде предупреждения.

На 1000 рублей оштрафована и продавец магазина ООО «Космос». Она торговала без маски.