Почти 3,2 тысячи инвалидов трудоустроены в Псковской области

По состоянию на 1 октября текущего года в Псковской области насчитывается 15 434 инвалида трудоспособного возраста. Из них работают 3 292 человека, что составляет 21,3% от общей численности инвалидов трудоспособного возраста. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по труду и занятости.
Большинство жителей региона, имеющих инвалидность, трудятся в ООО «Предприятие слепых НИВА», ООО «Псковское социально-реабилитационное предприятие Всероссийского общества глухих», ООО «Печорское предприятие «ВОСХОД», ООО «Великолукское предприятие «ВЕЛОС», Псковская областная организация ВОС и Псковская областная организация «Всероссийского общества инвалидов».
Представители указанной категории работают в различных сферах деятельности по различным квалифицированным и неквалифицированным профессиям.
Добавим, на учете в качестве безработных в органах службы занятости состоят 414 человек, относящихся к категории инвалидов, которым, в соотвествии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации, оказываются услуги по содействию в трудоустройстве.