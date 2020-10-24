Общество

Почти 3,2 тысячи инвалидов трудоустроены в Псковской области

По состоянию на 1 октября текущего года в Псковской области насчитывается 15 434 инвалида трудоспособного возраста. Из них работают 3 292 человека, что составляет 21,3% от общей численности инвалидов трудоспособного возраста. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по труду и занятости.

Большинство жителей региона, имеющих инвалидность, трудятся в ООО «Предприятие слепых НИВА», ООО «Псковское социально-реабилитационное предприятие Всероссийского общества глухих», ООО «Печорское предприятие «ВОСХОД», ООО «Великолукское предприятие «ВЕЛОС», Псковская областная организация ВОС и Псковская областная организация «Всероссийского общества инвалидов».

Представители указанной категории работают в различных сферах деятельности по различным квалифицированным и неквалифицированным профессиям.

Неквалифицированные: охранник, сторож (вахтер), рабочий по благоустройству населенных пунктов, подсобный рабочий, животновод, дворник, уборщик производственных и служебных помещений, грузчик, укладчик-упаковщик, мойщик посуды, кухонный рабочий, гардеробщик.

Квалифицированные: водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, повар, контролер, продавец, токарь, врач, бармен, столяр, диспетчер, кассир, инспектор, монтер пути, младший воспитатель, бухгалтер, фельдшер.

Добавим, на учете в качестве безработных в органах службы занятости состоят 414 человек, относящихся к категории инвалидов, которым, в соотвествии с рекомендациями индивидуальной программы реабилитации, оказываются услуги по содействию в трудоустройстве.