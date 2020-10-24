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Общество

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ покажет премьеру молодежного сериала «Need Хелп»

26.10.2020 18:16|ПсковКомментариев: 0

26 октября в онлайн-кинотеатре МТС ТВ стартовала премьера молодежного комедийного сериала о креативных студентах-волонтерах «Need Хелп» (16+) от создателей нашумевшего интернет-проекта #Dетки (18+).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МТС,главные герои комедии «Need Хелп» - активные и креативные студенты, которые занимаются благотворительностью. Ребята делают добро не ради галочки, а чтобы действительно сделать мир лучше, и совершенно не боятся своеобразных методов помощи кому-либо.

Главный герой Леня вступает в волонтерскую организацию, чтобы не вылететь из института, и неожиданно для себя искренне втягивается в привычку постоянно помогать окружающим. Роль Лени исполнил дебютант, выпускник школы-студии МХАТ Иларион Маров. Остальных героев сыграли Виктория Белякова, Григорий Верник, Алена Швиденкова, Анастасия Чернышева, Артем Пивоваров. Компанию на площадке им составили звездные коллеги – Кристина Бабушкина, Ольга Прокофьева, Сергей Погосян, Михаил Башкатов, Елена Валюшкина, Светлана Пермякова.

«Это очень позитивная, добрая история про молодежь и ее взгляд на жизнь. Тут нет ничего поучительного или занудного, но есть искренность, юмор и надежда на лучшее - как раз то, что нам всем сейчас нужно», - отметила актриса Кристина Бабушкина.

Над проектом работала компания-продакшн Tempo Rhythm («Темпо Ритм»), создатели онлайн-сериала #Dетки о молодежи. Продюсер - Виктор Адонин («#Dетки» (18+), «Спящие» (16+)), сценаристы - Анна Крейчман и Максим Романцов, Артем Пивоваров, оператор-постановщик - Михаил Кузьмин.

МТС Медиа — дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиаактивы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией «Кинополис». Одним из приоритетов МТС Медиа является развитие собственной мультимедийной платформы МТС ТВ, позволяющей обеспечить трансляцию контента во всех средах смотрения.

Теги: #мтс #кино
Источник: Псковская Лента Новостей
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