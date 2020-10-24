Общество

На украшение Пскова к Новому году направят 2 миллиона рублей

Сегодня, 26 октября, в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по стратегическому планированию и бюджетной политике под председательством Григория Стороненкова. В нем приняли участие глава города Пскова Елена Полонская, депутаты Псковской городской Думы и представители структурных подразделений администрации города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, парламентарии вынесли на рассмотрение вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Так, доходы на текущий год увеличиваются на сумму 434,778 миллиона рублей за счет поступлений из вышестоящих бюджетов.

На приобретение новогоднего украшения улиц города выделяется 2 миллиона рублей. Средства будут получены за высокие показатели деятельности органов местного самоуправления и районов.

18 миллионов рублей направят на благоустройство сквера 60-летия Октября и на выполнение ремонтно- реставрационных работ в усадьбе Беклешова на Георгиевской, 4, а также на установку искусственной новогодней ели. Средства выделяются в рамках программы приграничного сотрудничества «России и Латвии 2014-2020 г.г»

41,5 миллионов рублей выделяется на предоставление квартир детям-сиротам.

За счет резервного фонда Президента РФ 321,2 миллиона рублей выделено на разработку проектно- сметной документации и работы по реконструкции здания на площади Ленина 3 (бывший кинотеатр «Октябрь»). В этом здании будет расположена историко- краеведческая библиотека имени И.И. Василева.

Дополнительно выделяются средства на реконструкцию улиц Кузбасской дивизии, Западной и Байкова: на текущий год - 54 миллиона рублей; на 2021 год - 60 миллионов рублей; на 2022 год - 277 миллионов рублей.

Депутаты рекомендовали главе города вынести на очередную 43-ю сессию вопрос о внесении данных изменений в бюджет города Пскова на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.