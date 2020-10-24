Общество

Михаил Мишустин одобрил идею группы по поддержке регионов с убылью населения

Правительство и Государственная Дума создадут рабочую группу, которая будет заниматься мерами поддержки регионов с наибольшей убылью населения. С соответствующей инициативой выступил председатель Думы Вячеслав Володин во время встречи руководства Государственной думы и руководителей фракций с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает телеканал «Россия 24».



«Поддерживается, конечно же, создание рабочей группы», - ответил Мишустин.



Рабочая группа, по словам Володина, должна изучить ситуацию, а затем предложить меры поддержки регионов, которые «не могут самостоятельно справиться с этим вызовом».



Со стороны правительства, по словам Мишустина, к рабочей группе присоединятся вице-премьеры и министры.



Согласно прогнозам властей, на фоне пандемии коронавируса скорость сокращения населения России увеличится в 10 раз по сравнению с прошлым годом. По итогам 2020 года численность населения сократится на 352,5 тысяч человек. Через пять лет число жителей страны может уменьшится на 1,2 миллиона. На снижение населения будет влиять как естественная убыль (превышение смертей над рождениями), так и торможение миграционного притока.

Напомним, по данным Псковстата, в январе-августе 2020 года естественная убыль населения Псковской области увеличилась на 14,3% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года. Общий коэффициент смертности по области увеличился на 2,9% и составил 17,6 умерших на каждую тысячу населения. В целом по области число умерших в 2,2 раза превысило число родившихся, в городах и поселках городского типа – в 1,9, на селе - в 3,2 раза.