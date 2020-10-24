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Общество

Псковичка объявила себя любовницей Тарзана

26.10.2020 19:57|ПсковКомментариев: 4

Псковичка Ксения Чернова призналась в тайной любовной связи с Тарзаном, мужем певицы Наташи Королевой. Она стала героиней ток-шоу «На самом деле», в котором рассказала о деталях своих отношений с Сергеем Глушко.

По ее словам, она познакомилась со стриптизером осенью 2018 года. Вместе с друзьями она побывала на спектакле «Казанова», в котором он играл, и через знакомого администратора познакомилась с ним за кулисами.

«Меня представили ему как тренера по технике речи и актерскому мастерству», - рассказала псковичка, заметив, что «ему не хватает актерского мастерства». «Я сказала, что тоже когда-то была актрисой и могу помочь с его шипящими и свистящими», - добавила она.

Со слов Ксении Черновой, интим у них был «раз 5 - 7». «Мы не встречались и не перезванивались. Это был технический момент - ну, получилось и получилось», - рассказала тренер по технике речи. Долгое время Ксения состояла в браке, но, с ее слов, к моменту отношений с Тарзаном ее брака «уже фактически не было».

В штыки встретила Ксению Чернову и другая пассия Тарзана Анастасия Шульженко. «Господи, женщина. Что вы делаете?», - спросила она. Ксения, в свою очередь, призналась, что не собирается никому ничего доказывать и пиариться на этой истории. «Я здесь, чтобы эта девушка перестала разрушать семью Сергея и Натальи», - заверила она.

Ксения также показала переписку с мужем Королевой, в которой он называл ее «котиком», а также шутил на тему постельных утех. «У меня с собой костюмчик с крыльями для моей госпожи», - якобы писал Глушко.

Во время ток-шоу Ксения Чернова также призналась, что ей «ужасно тяжело от этой истории». «Я пыталась договориться, что не надо меня сюда тащить», - отметила она. «А знаете, почему? Вы понимали ответственность. Я предупреждал вас о даче ложных показаний. Мало того, вы попытались сорвать проверку на детекторе лжи», - отметил эксперт программы, уточнив, что Ксении один и тот же вопрос задавался несколько раз, и она уходила от ответа, ни разу не ответив на него напрямую.

Между тем, 28-летняя актриса Анастасия Шульженко, которая заявила о любовной связи с Тарзаном еще до Ксении Черновой, призналась, что ей не до разбирательств с другими любовницами. Сейчас она восстанавливается после неприятной встречи со стриптизером. Он оттолкнул девушку, в результате чего та ударилась головой и получила черепно-мозговую травму. Анастасия Шульженко уверяет, что провела в больнице три дня под капельницами. «Я хотела его обнять, потому что он мой родной человек», - рассказала она на ток-шоу.

Напомним, Ксения Чернова - в прошлом актриса Псковского драмтеатра, корреспондент одного из псковских телеканалов. В 2012 году участвовала в конкурсе красоты и таланта для замужних женщин «Миссис Псков». В последние годы позиционировала себя как тренер по технике речи и актерскому мастерству.

Источник: Псковская Лента Новостей
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