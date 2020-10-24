Общество

Путин поручил уточнить показатели оценки работы губернаторов

Президент России Владимир Путин поручил администрации при участии кабмина и групп Госсовета уточнить показатели оценки эффективности работы губернаторов. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля, передает РИА Новости.

«Администрации президента РФ при участии правительства РФ и рабочих групп Государственного Совета РФ в двухмесячный срок после утверждения показателей, названных в подпункте "а" пункта 1 настоящего перечня поручений, уточнить показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ с учетом национальных целей развития РФ на период до 2030 года определенных указом президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"», - говорится в перечне поручений.

Доклад должен быть представлен до 1 февраля 2021 года. Ответственным назначен руководитель администрации Кремля Антон Вайно.