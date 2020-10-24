Общество

Путин поручил модернизировать инфекционную службу в регионах

Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам рассмотреть вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе лабораторий и медицинских центров. Как передает РИА Новости, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ для достижения национальной цели развития РФ "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей"... рассмотреть совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в рамках реализации государственной программы РФ "Развитие здравоохранения" вопрос о модернизации инфекционной службы, в том числе модернизации лабораторий, строительстве, оснащении или переоснащении медицинских центров в субъектах РФ», - говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 декабря. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустинти руководители субъектов РФ.