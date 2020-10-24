Общество

Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до 7 лет

Президент России Владимир Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до 7 лет до размеров среднего заработка. Как передает РИА Новости, такие выплаты предполагается осуществлять «независимо от продолжительности страхового стажа».

Глава государства поручил правительству рассмотреть этот вопрос и определить «объем и источники финансового обеспечения такой выплаты». Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Доклад необходимо представить до 1 декабря 2020 года.

В условиях пандемии коронавируса президент Владимир Путин распорядился оказать поддержку семьям с детьми.

С апреля по июнь родителям детей до трех лет выплатили по 5 тысяч рублей, в июне семьи с детьми от 3 до 16 лет единовременно получили по 10 тысяч, в июле эта же сумма предназначалась всем детям в возрасте до 16 лет.

Выплата назначается на каждого ребенка соответствующего возраста, не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Кроме того, с июня семьям с низкими доходами начали выплачивать пособия на детей в возрасте от трех до семи лет. В среднем по России они составляют половину регионального прожиточного минимума на ребенка - порядка 5,5 тысячи рублей. В начале сентября глава правительства Михаил Мишустин выделил на такие выплаты более 34,3 миллиарда рублей.