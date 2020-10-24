Общество

Вирусолог ждет третью волну коронавируса в российских регионах

Не стоит исключать возможность еще одного, третьего, витка эпидемии COVID-19. Об этом заявил вирусолог, директор Института медицинской паразитологии Сеченовского университета Александр Лукашев.

«В Москве эта волна будет, скорее всего, заметно слабее первой и второй, а вот в отдельных регионах эпидемия может принести больше потерь, чем предыдущие», - отметил специалист. Разнородность ситуации в разных субъектах подтвердили и другие ученые.

По его словам, сейчас уже невозможно говорить об общей тенденции распространения коронавируса для всей страны, пишет газета «Известия». Специалист пояснил, что в российских регионах ситуация складывается по-разному по многим показателям: и по уровню заболеваемости, и по частоте контактов, и по погодным условиям, и по ограничительным мерам.

«В большинстве субъектов нет никаких факторов, которые могли бы существенно повлиять на распространение вируса: если нет ужесточения мер или если не успела наработаться иммунная прослойка, то дальнейший рост вполне возможен», - сказал эксперт. При этом в Москве, считает Александр Лукашев, за счет уже сформировавшейся иммунной прослойки, соблюдения масочного режима и ограничительных мер, существует возможность перелома в скором времени.