Общество

Ученый предсказал рост устойчивости бактерий к антибиотикам

Возросшее из-за коронавируса потребление антибиотиков приведет к росту резистентных (устойчивых к лекарственному воздействию) штаммов микроорганизмов. Об этом сообщил профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, президент Альянса клинических химиотерапевтов и микробиологов России Сергей Яковлев.

«По некоторым данным, после пандемии резистентных бактерий станет в три-четыре раза больше, кто-то говорит, что их число возрастет на 50%, - отметил он. - Это еще предстоит подсчитать и проанализировать. Я боюсь, что бесконтрольное применение антибиотиков и антисептиков в этот период аукнется нам уже в ближайшее время значимым приростом устойчивости. Но точные цифры появятся позже».

По мнению Сергея Яковлева, применение антибиотиков во время пандемии достигло катастрофических масштабов, пишет газета «Известия». Их назначают в 90% случаев, хотя реально эти препараты нужны лишь 10% пациентов, у которых развиваются бактериальные осложнения, указал специалист.