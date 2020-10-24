Общество

Роспотребнадзор спрогнозировал период активности коронавируса

Коронавирус в различных странах может быть активен еще минимум полтора года. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, в различных странах и регионах будут периодически возникать «горячие точки», вызванные коронавирусом, пишет РИА Новости.

Ранее Наталья Пшеничная сообщила, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в России, вероятно, вновь обострится в феврале-марте, а спада показателей можно ожидать только к следующему лету.