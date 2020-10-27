Общество

Какая реклама больше всего раздражает россиян, выяснили специалисты

Специалисты международной консалтинговой компании Deloitte «Медиапотребление в России - 2020» выяснили, какая реклама больше всего раздражает россиян. Результаты исследования опубликовало РИА Новости во вторник, 27 октября. Эксперты выяснили, что больше всего россияне не любят рекламу в телефонных звонках, однако терпимо относятся к ней в поисковиках и печатных СМИ.

«Россияне большей частью положительно реагируют на те виды рекламы, которые не затрагивают их личного пространства», - следует из материалов исследования.

Так, 11% респондентов лояльно относятся к наружной рекламе, а также к поисковой рекламе и рекламе в печатных СМИ (по 6% в каждом случае), пишут «Известия».

Вместе с тем, индекс лояльности к рекламе в соцсетях составил минус 3%, на сайтах - минус 4%, при мобильной рассылке - минус 9%, рассылке по электронной почте - минус 6%. Наиболее негативно россияне реагируют на рекламные телефонные звонки потенциальным клиентам - минус 26%.

Самой полезной же рекламой респонденты назвали рекламу по телевизору (18%). Также в среднем более полезной названа реклама в поисковиках (3%). Остальные виды рекламы, по мнению опрошенных, в среднем обладают отрицательным уровнем полезности.

Согласно результатам исследования, наименее лояльными к рекламе оказались мужчины, больше всего их раздражает реклама на сайтах, а также на радио и ТВ. Более лояльно респонденты-мужчины относятся к наружной рекламе и рекламе в печатных СМИ.

Женщины негативно воспринимают рекламу в вышеперечисленных источниках, но в целом более лояльны.

По словам специалистов, более 50% респондентов уже пользуются или собираются в ближайшее время подключить различные средства блокировки рекламы на своих устройствах.