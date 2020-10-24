Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Семейная связь
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Новая модель сапог Nordman
Цифровая пятилетка в Псковской области
Сфера ЖКХ, ремонт дорог и вывоз мусора в Псковском районе
спастись от косолапого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Выиграй авиабилеты в Калининград
Инвестиции в период COVID-19
дмитрий быстров о дорогах и экотехнопарке
 
 
 
ещё Общество 24.10.2020 15:2713 Псковская область вошла в число регионов с самым быстрым распространением COVID-19 27.10.2020 08:590 Какая реклама больше всего раздражает россиян, выяснили специалисты 27.10.2020 08:480 В Псковской области за сутки подтверждено 116 новых случаев коронавируса 27.10.2020 08:400 Названы признаки прослушки смартфона 27.10.2020 08:250 Россиян ожидает последний нерабочий праздник в этом году 27.10.2020 08:040 Почти 3,2 тысячи инвалидов трудоустроены в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 21.10.2020 22:526 Очаги коронавируса выявлены в двух медучреждениях Псковской области 21.10.2020 12:079 Сергей Пайст покинул пост директора компании «Экопром» 20.10.2020 16:2417 Сокращаемся, скобари 25.10.2020 21:352 Опубликованы фото с места смертельного ДТП на трассе Москва - Рига 21.10.2020 10:092 Мост имени 50-летия Октября и площадь Героев-десантников закроют в Пскове на три дня
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Названы признаки прослушки смартфона

27.10.2020 08:40|ПсковКомментариев: 0

Названы признаки прослушки смартфона, пишет «Лента.ру». Самый главный признак прослушки смартфона - его странное, нетипичное поведение, рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании по разработке отечественного программного обеспечения «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

«Признаками прослушки телефона могут быть быстрая разрядка аккумулятора или и перегрев гаджета. Если вы нашли в списке программ ту, которую не устанавливали сами - ее лучше удалить по той же причине. Самопроизвольное включение и выключение аппарата - тоже признак слежки», - пояснил эксперт.

При этом он уточнил, что данные проблемы в работе телефона могут указывать в том числе на работу вируса.

Мясоедов также назвал категории занимающихся прослушкой людей. По его словам, большинство обычных граждан не так интересны для спецслужб, как крупные преступники. Поэтому чаще всего слежку ведут мошенники, близкие люди либо конкуренты.

«Предотвратить слежку поможет смена сим-карты, телефона, паролей и почты, но только в случае, если прослушкой занимаются мошенники. Им потребуется время на то, чтобы найти новый договор жертвы с оператором», - объяснил Мясоедов и добавил, что смена телефона не поможет в случае, если его владельца прослушивают родственники. Близкие люди легко получат доступ к новому смартфону и заново незаметно установят шпионское ПО, предупредил эксперт.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к введению транспортных карт в Пскове?
В опросе приняло участие 81 человек
27.10.2020, 08:590 Какая реклама больше всего раздражает россиян, выяснили специалисты 27.10.2020, 08:480 В Псковской области за сутки подтверждено 116 новых случаев коронавируса 27.10.2020, 08:400 Названы признаки прослушки смартфона 27.10.2020, 08:250 Россиян ожидает последний нерабочий праздник в этом году
27.10.2020, 08:130 Пскович подозревается в контрабанде сильнодействующих веществ в крупном размере 27.10.2020, 08:040 Почти 3,2 тысячи инвалидов трудоустроены в Псковской области 27.10.2020, 07:550 Роспотребнадзор спрогнозировал период активности коронавируса 27.10.2020, 07:390 Ученый предсказал рост устойчивости бактерий к антибиотикам
27.10.2020, 07:250 Банки вдвое увеличили ввоз долларов в Россию 27.10.2020, 07:120 «Туристическое» такси планируют создать в России 27.10.2020, 07:000 Вирусолог ждет третью волну коронавируса в российских регионах 26.10.2020, 23:375 Лидер ЛДПР предлагает оставить в России две партии
26.10.2020, 23:240 Регионам могут разрешить наращивать долги из-за пандемии 26.10.2020, 22:500 Жириновский предложил сократить расходы на выборы 26.10.2020, 22:392 Обновлены рекомендации по лечению COVID-19 26.10.2020, 22:270 Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до 7 лет
26.10.2020, 22:250 Заплатить имущественные налоги можно не только за родственников и друзей 26.10.2020, 22:190 Великолучанку будут судить за обман мужчины после непродолжительных отношений 26.10.2020, 21:3211 Псковичке лифтом отрубило четыре пальца 26.10.2020, 21:260 «Нужные люди»: обучающая взрослых и детей лепить игрушки из глины Елена Румянцева
26.10.2020, 21:180 На 2,7% подорожала сфера услуг в Псковской области 26.10.2020, 21:042 Путин поручил модернизировать инфекционную службу в регионах 26.10.2020, 21:042 Псковичам помогли решить проблемы с получением госуслуг по линии ГИБДД 26.10.2020, 20:561 Путин поручил уточнить показатели оценки работы губернаторов
26.10.2020, 20:510 В России запустят ипотеку на строительство частных домов 26.10.2020, 20:421 «Народный контроль» проверил доступность лекарств от коронавируса в аптеках Пскова 26.10.2020, 20:276 Глава Пскова призвала управляющие компании начать противогололедную обработку дворов 26.10.2020, 20:150 Продлен прием заявок на региональный этап конкурса на лучший соцпроект
26.10.2020, 20:029 Более 160 тысяч квадратных метров жилья построили в Псковской области за 9 месяцев 26.10.2020, 19:578 Псковичка объявила себя любовницей Тарзана 26.10.2020, 19:500 Автобусную остановку с автопавильоном обустроят в деревне Лавры 26.10.2020, 19:360 Михаил Мишустин одобрил идею группы по поддержке регионов с убылью населения
26.10.2020, 19:184 Рождаемость в Псковской области снизилась на 8% 26.10.2020, 18:520 На украшение Пскова к Новому году направят 2 миллиона рублей 26.10.2020, 18:500 В Великих Луках мужчину будут судить за «липовые» права 26.10.2020, 18:360 Псковичам предлагают исполнить мечту ветеранов
26.10.2020, 18:220 В Пскове женщина изрезала ножом сожителя подруги 26.10.2020, 18:2112 Великолучанин заплатит 15 тысяч рублей за несоблюдение социальной дистанции 26.10.2020, 18:160 Онлайн-кинотеатр МТС ТВ покажет премьеру молодежного сериала «Need Хелп» 26.10.2020, 18:120 Псковичка оплатила долг в 624 тысячи рублей, чтобы продать дом
26.10.2020, 18:050 Минприроды и прокуратуру просят проверить законность решения нацпарка «Себежский» 26.10.2020, 18:050 Вторник в Псковской области пройдет без осадков 26.10.2020, 17:5918 Посетительница магазина в Гдове объяснила отсутствие маски шалостью ребенка 26.10.2020, 17:511 Курс евро впервые за месяц упал ниже 90 рублей
26.10.2020, 17:462 Агрегаторов такси хотят обязать открывать представительства в регионах 26.10.2020, 17:460 Три двора отремонтировали в Пскове за счет сэкономленных средств 26.10.2020, 17:390 Латвия просит Европарламент лишить Нила Ушакова депутатского иммунитета 26.10.2020, 17:366 Фотофакт: Безобразие с выдачей электронных карт льготникам
26.10.2020, 17:350 17 аварийно-опасных участков дорог насчитывается в Псковской области 26.10.2020, 17:301 Индекс промышленного производства просел в Псковской области 26.10.2020, 17:270 14 классов в пяти школах Псковской области закрыты на карантин 26.10.2020, 17:240 Жилой дом сгорел в псковском садоводстве
26.10.2020, 17:190 Александр Котов об электронных визах: Решение правительства приведет к увеличению турпотока 26.10.2020, 17:100 Путин учредил почетное звание «Заслуженный судебный пристав РФ» 26.10.2020, 17:070 Дмитрий Быстров о коронавирусе, дорогах и экотехнопарке 26.10.2020, 16:510 Великолучанин пожаловался на состояние выезда на путепровод
26.10.2020, 16:490 «Беседка»: Об акции «Нужные люди» в Псковской области 26.10.2020, 16:340 Молодой человек задержан в Пскове за сбыт наркотиков 26.10.2020, 16:292 C 29 октября изменится статус Псковской таможни 26.10.2020, 16:243 Глава Пскова может войти в состав пяти городских комиссий
26.10.2020, 16:190 Усвятский район отмечает 77-ю годовщину освобождения от фашистов 26.10.2020, 16:112 Финалистки «Миссис Псков» примерили fashion-образы 26.10.2020, 16:050 Два псковича заплатят по 3 тысячи рублей за снятую в магазине маску 26.10.2020, 16:010 «Молодежка ОНФ» помогла приюту для собак в Псковской области
26.10.2020, 15:580 Около 130 литров алкоголя изъяли из незаконного оборота псковские полицейские 26.10.2020, 15:560 Псковский театр приглашает зрителей на спектакли 26.10.2020, 15:520 Форум иконописцев состоится в рамках проекта «Собор церковного искусства» в Пскове 26.10.2020, 15:443 В Псковской области стало больше свиней, но меньше коров
26.10.2020, 15:411 Полиция ищет свидетелей смертельного наезда на пешехода в Ершово 26.10.2020, 15:377 Союз женщин России призывает псковичей объединиться в борьбе с коронавирусом 26.10.2020, 15:310 Себежская школа допустила нарушения при обеспечении детей бесплатным питанием 26.10.2020, 15:060 Останки более 20 расстрелянных нацистами человек обнаружили под Псковом
26.10.2020, 15:010 Открытки и календари выпускает «Русский Лад» к 800-летию Александра Невского 26.10.2020, 14:470 Пожар произошел в псковском садоводстве 26.10.2020, 14:430 «Нужные люди»: дежурная по псковским рекам Светлана Лысанова 26.10.2020, 14:402 Вопрос о названии нового сквера на Запсковье вынесен на сессию гордумы
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.