Общество

В Псковской области за сутки подтверждено 116 новых случаев коронавируса

116 случаев коронавируса подтверждено в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. «Число новых случаев в сутки остается высоким. Берегите себя», - написал он.

Всего с момента начала пандемии в регионе подтверждено 7457 случаев коронавируса, выздоровело 4473 человека (за минувшие сутки — 0). Умерло 68 человек.

Проведено 124807 исследований за весь период (1068 за сутки).

В Пскове суточный прирост по коронавирусу составил 69 случаев, в Великих Луках - 22.