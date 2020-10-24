В Псковской области за сутки подтверждено 116 новых случаев коронавируса

116 случаев коронавируса подтверждено в Псковской области за минувшие сутки. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников. «Число новых случаев в сутки остается высоким. Берегите себя», - написал он.
Всего с момента начала пандемии в регионе подтверждено 7457 случаев коронавируса, выздоровело 4473 человека (за минувшие сутки — 0). Умерло 68 человек.
Проведено 124807 исследований за весь период (1068 за сутки).
В Пскове суточный прирост по коронавирусу составил 69 случаев, в Великих Луках - 22.