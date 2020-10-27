Общество

Жительницу Новосокольнического района осудили за неуплату алиментов

36-летнюю жительницу Новосокольнического района осудили за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С 17 марта по 7 июля трудоспособная женщина, нарушая решения суда, без уважительных причин уклонялась от обязанности содержать своего ребенка. Задолженность по алиментам составила более 42 тысяч рублей.

Суд назначил виновной наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5%.