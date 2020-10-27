Общество

Спецпрограмма для псковских медиков стартует в санатории «Хилово» в декабре

В профсоюзном санатории «Хилово» (Порховский район) в декабре стартует специальная программа для медицинских работников Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«В этом году с начала пандемии новой коронавирусной инфекции основной девиз профсоюзов "Солидарность сильнее заразы!". Наверное, за всю многолетнюю историю сегодняшняя ситуация больше всего сплотила нас и расставила по местам основные приоритеты. На наших глазах происходило развитие ситуации. У каждого кого-то из близких, знакомых, коллег коснулся COVID-19. Мы видели уставшие лица медиков, отчаянно сражающихся за жизни пациентов. Мы в неоплатном долгу перед вами, наши герои, наши спасители», - сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Профсоюзный курорт «Хилово» разработал специально для медиков предложение «Герои нашего времени», в рамках которого специалисты позаботятся об их здоровье, предложат не только курс лечения, но и обширную программу по профилактике эмоционального выгорания.