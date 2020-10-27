Общество

Кадровика Пыталовских теплосетей оштрафовали за отсутствие у сотрудников средств защиты

Штраф в размере 3 тысяч рублей получил инспектор по кадрам муниципального предприятия «Пыталовские теплости» за нарушение трудового законодательства и государственных нормативных требований охраны труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Административные дела в отношении инспектора по кадрам рассмотрела Государственная инспекция труда.

Выяснилось, что работники Пыталовских теплосетей не в полной мере обеспечены средствами индивидуальной защиты. Также установлено, что из штатного расписания предприятия исключена должность, предусматривающая выплаты за вредность в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

Государственная инспекция труда Псковской области признала должностное лицо предприятия виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 5.27 и 5.27.1 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и нарушение государственных нормативных требований охраны труда).