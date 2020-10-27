Общество

Вопрос о концессионных соглашениях в Пскове обсудят на сессии гордумы

Четыре вопроса рассмотрено на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности Псковской городской Думы, которое состоялось под председательством Дмитрия Барабанова.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, парламентарии дали согласие на закрепление на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением города Пскова «Специализированная служба» нежилого здания, расположенного по улице Белинского, 70.

Общественной организации физического оздоровления граждан «Я Здоров» согласовали предоставление в аренду помещения, расположенного в детском саду №21, для проведения физкультурно-развивающих занятий с детьми дошкольного возраста. Зал будет использоваться 2 раза в неделю по 1 часу.

Кроме того, парламентарии рассмотрели изменения в положение о порядке заключения концессионных соглашений в отношении муниципального имущества.