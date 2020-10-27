Общество

Псковичи могут поучаствовать в историческом квесте о Нюрнбергском процессе

Псковичей приглашают принять участие в историческом квесте, посвященном Нюрнбергскому процессу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области со ссылкой на ВОД «Волонтеры Победы».

Движение «Волонтеры Победы» проводит международный исторический квест «За пределами», посвященный событиям Второй мировой войны и Нюрнбергскому процессу. Это детально продуманная история в онлайн-формате, которая основана на архивных документах и реальных воспоминаниях ветеранов.

Квест пройдет 21 ноября в 15:00 в онлайн-формате на сайте http://intgame.ru/wwii. Он будет организован на четырех языках (русском, английском,, французском, испанском).

Партнерами квеста выступают более 30 крупных общественных организаций как в России, так и за рубежом, среди которых Всемирная ассоциация выпускников высших учебных заведений, Всемирный координационный совет соотечественников, Государственный центральный музей современной истории России, МГИМО, МПГУ, МИРЭА, РГГУ, Национальный совет молодежных и детских объединений России, Российское историческое общество, Российское движение школьников, Русская гуманитарная миссия и другие.

«Многие организации, как в России, так и за рубежом объединились, чтобы создать эту игру. Мы встречались с ветеранами и записывали их воспоминания. Мы посещали музеи, посвященные Второй мировой войне, в разных странах, чтобы собрать как можно больше достоверной и полной информации. Мы снимали в Польше, США, Германии, Франции, Казахстане и других странах мира. Мы изучали архивные документы. Все объединились, чтобы рассказать о преступлениях нацистов с одной целью — чтобы это никогда не повторилось», — рассказала руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова.

По легенде исторического квеста, его участники возьмут на себя роль членов журналистского сообщества. Чтобы предотвратить информационную катастрофу, им предстоит решить исторические, математические, логические и другие задания, в режиме онлайн посетить музеи в разных точках мира, услышать показания очевидцев исторических событий, которые были собраны из разных уголков мира, и ознакомиться с настоящими архивными документами Нюрнбергского процесса.

Победители квеста получат приз — путешествие в один из городов России.

Зарегистрироваться на квест можно на сайте http://intgame.ru/wwii.