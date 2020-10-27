Общество

Фотофакт: Демонтаж ларьков начался на территории рынка на Четырех углах

Демонтаж ларьков начался на территории рынка на Четырех углах в соответствии с постановлением администрации Пскова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в городской администрации.

В общей сложности сносу подлежат 24 нестационарных торговых объекта, а в отношении четырех действуют обеспечительные меры Арбитражного суда Псковской области.

Ранее глава администрации Александр Братчиков сообщал, что демонтаж коснется только ларьков, поскольку они не включены в схему нестационарных торговых объектов Пскова и стоят на территории рынка незаконно. Ангар, в котором располагается крытый рынок, сносить не будут - это объект капитального строительства, и у него есть собственник.

Владельцам подлежащих демонтажу ларьков будут предложены замещающие места, куда они могли бы переехать.