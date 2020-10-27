Общество

Решение о директоре МП «Парки и ярмарки города Пскова» будет принято 30 октября

43-я очередная сессия Псковской городской Думы назначена на 30 октября. Проект повестки заседания опубликован на официальном сайте муниципалитета.

Депутаты рассмотрят ряд кадровых вопросов, в том числе о согласовании кандидатуры Елены Павловой для назначения на должность директора муниципального предприятия города Пскова «Парки и ярмарки города Пскова».

Напомним, это предприятие создается путем слияния двух существующих муниципальных предприятий: «Городской парк культуры и отдыха им. А. С. Пушкина» и «Северо-Западный центр социологии и маркетинга». Новое МП займется реализацией решений города Пскова в области культурных и социальных задач, поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе реализацией определенных товаров и услуг.

Изменения будут внесены в городской бюджет на текущий год и в положение о финансировании расходов на питание обучающихся школ Пскова. Также на сессии будет рассмотрен протест прокурора на отдельные пункты положения о сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности города Пскова, охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры» местного (муниципального значения), расположенных на территории города. Этот документ был принят гордумой в 2010 году.

Кроме того, в повестке вопросы о присвоении скверу, расположенному на улице Технической, наименования «Соколинка» и о внесении изменений в решение гордумы об оплате труда руководителей муниципальных предприятий Пскова.