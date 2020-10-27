Общество

Об использовании и пользе машинного зрения рассказали эксперты

Сегодня предприятия часто используют в производственных и технологических процессах машинное зрение - machine vision. Оно помогает решать ряд определенных задач, важных как для самого процесса выпуска продукции, так и для контроля ее качества на выходе.

Что представляет собой машинное зрение

Вопрос требует объяснения, так как не всегда присутствует четкое понимание. Часто путают два прогрессивных вида технологического зрения - компьютерное и машинное. Они стоят очень близко, но все же различия есть.

Машинное зрение, как одно из научных направлений искусственного интеллекта, а точнее робототехники, включает в себя компьютерное зрение. Технология способна решать такие задачи, как распознавание зрительных образов и текста, обнаружение предметов и их идентификация, слежение за перемещением объекта и пр. Чаще всего машинное зрение используется для автоматизации производственных линий, результатом чего являются следующие преимущества:

Ускорение производственного процесса. Оптимизация расходов на выпуск того или иного продукта. Снижение зависимости от человеческого фактора. Внедрение стопроцентного контроля за качеством.

Сложно переоценить роль этой технологии для предприятий и лабораторий крупного масштаба, научно-исследовательских центров, учреждений медицинской направленности и пр.

На чем основан принцип действия

Есть все основания полагать, что присутствует существенная схожесть со зрением человека. Но если говорить о таких качествах, как скорость реагирования, широкий спектр возможностей и стопроцентная надежность, то технология в разы превосходит возможности человека.

Рассмотрим подробнее, что нужно машинному зрению для выполнения возложенных на него задач:

промышленная видеокамера, в которой заключена матрица из фотоэлементов;

качественное освещение предмета съемки;

фокусировка объектива на объект;

программное обеспечение, в которое камера посылает изображение с помощью кабеля и компьютера;

по результатам увиденного посредством промышленных интерфейсов передаются нужные команды.

Таким же образом увидеть объект может и человек, после чего сигналы пойдут в мозг, который и будет принимать решение о дальнейших действиях. Но людям тяжело работать непрерывно и держать свое внимание в максимальной концентрации. Тогда как технология машинного зрения позволяет полностью автоматизировать процесс и настроить его на максимальную скорость.

Применение технологии в промышленной среде

Для участия в промышленном производстве потребуется одна либо несколько видеокамер. Их задача - проверять объекты либо детали, определять соответствие требованиям и выявлять нарушения. Полученные данные позволяют более эффективно управлять технологическим процессом.

Максимальная польза машинного зрения проявляется, если оно задействовано в конвейерной цепочке. После того, как деталь пройдет определенный этап обработки автоматически включается камера, захватывающая интересующую область и обрабатывающая изображение.

Программу действий для камеры можно установить заранее. В ее функционал может входить определение цвета, формы, размера детали, выявление несоответствий и брака. Подаст сигнал система и в случае, когда объект контроля вовсе отсутствует в поле обозрения.

Самыми распространенными задачами, для выполнения которых используется технология машинного зрения являются:

мониторинг оборудования;

сбор данных;

подсчет и сортировка изделий;

тестирование и калибровка;

четкий контроль за качеством готовой продукции;

управление процессами в режиме реального времени.

Технология позволяет освободить человека от повторяющихся монотонных процессов без ущерба для производительности. Наоборот, эффективность проверки деталей, запчастей, готовых изделий в разы увеличивается, система способна за единицу времени проверить десятки тысяч изделий и гарантировать при этом последовательность действий и качественный результат.

Другие сферы применения

Не только крупные предприятия нуждаются в использовании этой современной и по-своему уникальной системы оптимизации производственных процессов. К примеру, в больших городах есть достаточно много объектов с большой проходимостью людей. Так вот машинное зрение, применяемое в системах видеонаблюдения и видеоаналитики может посчитать количество людей, проследить траекторию их перемещения, отобразить эмоции, которые испытывал человек в определенный промежуток времени, а также показать выполненные им действия.

Точно так же можно анализировать автомобильный трафик, осуществлять контроль за состоянием железной дороги, взлетного поля аэродрома, подземных тоннелей и пр. Система способна увидеть сто процентов поверхностей и объектов, в тандеме с мощным программным обеспечением она обнаружит любую аномалию, угрожающую безопасности важных узлов инфраструктуры.

Для каждой отдельной задачи - на заводе, фабрике, в лаборатории, в аэропорту или торгово-развлекательном центре нужна индивидуальная схема установки системы машинного зрения. В одном случае может потребоваться более широкий функционал действий, в другом более узкий. Но однозначно технология заслуживает внимания, так как ее использование приносит весьма заметные и значимые преимущества.