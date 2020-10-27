Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Новая концепция новогоднего убранства Пскова

В среду, 28 октября, в 15:00 в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция, посвященная новой концепции украшения Пскова к новогодним праздникам.

В последний раз в областном центре новогоднее убранство масштабно обновляли в декабре 2011 года, то есть почти десять лет назад. Тогда впервые на Октябрьской площади поставили искусственную ель, фонари вдоль проспектов украсили светодиодные снегирями, а в Детском парке появились световые арки-подковы, карета и чуть позже олени.

В этом году по инициативе губернатора области Михаила Ведерникова праздничное убранство Пскова снова решили обновить. Власти даже готовы представить на суд псковичей новую концепцию новогоднего украшения города.

Подсветить мосты, убрать с главной елки волка и зайца, раскрасить в фирменном стиле кофейные стаканчики и автобусы, штрафовать выбивающихся из общего стиля предпринимателей – задумок много, и все они будут вынесены на суд общественности. Уже сейчас можно проголосовать за варианты нового новогоднего украшения для Пскова в приложении «Умный регион». Городские власти также готовятся представить свои интересные наработки.

Подробно о планах городских властей по обновлению новогоднего убранства в областном центре расскажут:

• глава администрации Пскова Александр Братчиков

• главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин

Дата проведения: 28 октября. Начало в 15:00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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