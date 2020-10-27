Общество

Итоги проекта «Дары семьдесят пятой осени Победы» подвели в Пскове

Презентация итогов проекта «Дары семьдесят пятой осени Победы», поддержанного Фондом президентских грантов, состоялась в Пскове 26 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном Союзе садоводств.

Мероприятия прошло в проектном офисе «Команда 2018» по адресу: Псков, улица Некрасова, 19. Видеотрансляция встречи велась в группе «Садоводы Псковского края» в социальной сети «ВКонтакте», ее можно посмотреть здесь.

С электронной версией презентации можно ознакомиться здесь.

Подробности о проводимых мероприятиях можно узнать по адресу: Псков, Рижский проспект, 31; по телефонам: 8 (900) 999 77 00, 8 (8112) 68-21-73; в группе Союза садоводств Псковской области в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте Союза садоводств Псковской области.