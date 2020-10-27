Общество

В Усвятском районе почтили память героев Великой Отечественной войны

В Усвятах прошло памятное мероприятие в рамках празднования 77-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии «Единая Россия».

Секретарь местного отделения «Единой России», глава Усвятского района Дмитрий Петров, заместитель главы района Светлана Ермакова, представители администрации Псковской области посетили мемориальный комплекс на Замковой горе и возложили цветы к воинскому захоронению в память о героях.

«Мы всегда будем помнить, какой ценой досталась победа нашему народу! Для людей старшего поколения день освобождения - это не просто веха истории, это события собственной жизни» - сказал Дмитрий Петров.

Ветеранов и жителей Усвятского района поздравил депутат Госдумы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский.

«Сегодня и всегда мы обязаны чтить память погибших советских солдат, невинно убитых жителей района и героев, освободивших нашу Родину от оккупации. Мы помним и гордимся подвигом каждого земляка, и сегодня я от всей души желаю жителям Усвятского района чистого неба над головой, крепкого здоровья и множества славных дел на благо своей малой Родины!» - подчеркнул Александр Козловский.

Отметим, освобождение Усвятского района от немецко-фашистских захватчиков началось в октябре 1943 года. В это время в наступление перешла 47-я стрелковая дивизия, ранее находившаяся в обороне на усвятском плацдарме, в рамках Невельской наступательной операции. За 20 дней советским воинам удалось освободить территорию муниципалитета от захватчиков. В боях на Усвятской земле погибли порядка 1,5 тыс. защитников Родины.