Общество

Псковичка вошла в состав экспертного педсовета при Минпросвещения

Педагог из города Пскова Галина Тэнгель вошла в новый состав Всероссийского экспертного педагогического совета при министерстве просвещения Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования Пскова.

Набор в состав Совета проходил путем открытого всенародного голосования. От муниципальных общеобразовательных учреждений города было подано 12 заявок для участия в конкурсном отборе, от учителей всех регионов страны поступило 1779 заявок.

В итоге от города Пскова в Совет вошла учитель английского языка МАОУ «Гуманитарный лицей» Галина Тэнгель. Чтобы выдвинуть свою кандидатуру, педагогам нужно было заполнить специальную форму, рассказать о своих педагогических достижениях и поделиться своим взглядом на развитие отечественной системы образования.

Более подробную информацию об отборе и составе Совета можно посмотреть по ссылке.