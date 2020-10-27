Общество

Псковские школьники стали участниками финала конкурса «Большая перемена»

Псковские школьники стали участниками финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении образования города Пскова.

Полуфиналы конкурса «Большая перемена» прошли с 9 сентября по 25 октября во всех федеральных округах, в них приняли участие 6 тысяч школьников. Все мероприятия проходили в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологической безопасности, установленными Роспотребнадзором. В финал конкурса вышло 1200 человек.

Финал «Большой перемены» пройдет с 31 октября по 5 ноября в международном детском центре «Артек». В нем примут участие и обучающиеся общеобразовательных учреждений Пскова: Софья Петрова (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»), Татьяна Копышева (МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8»), Яна Иванова (МБОУ «Лицей «Развитие»), Анна Мизгирева и Илья Данилов (МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»), Варвара Маслова (МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия»), Ольга Дворецкая (МБОУ «Естественно-математический лицей № 20).

Учащиеся 11-х классов получат денежные призы, которые смогут направить на оплату обучения и до 5 баллов к портфолио достижений для поступления в высшее учебное заведение. Учащиеся 9-10 классов премируются денежными средствами на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.